British Airways ringt ums Überleben - Lufthansa kürzt

Für die Luftfahrt und deren Mitarbeiter und Passagiere kamen am Mittwoch keine guten Nachrichten. Die in der Coronakrise unter Druck geratene Fluggesellschaft British Airways (BA) ringt um ihr Überleben. Das gab Konzernchef Alex Cruz in einem Parlamentsausschuss in London zu Protokoll. Tausende Jobs sind in Gefahr. Weitere Arbeitsplätze wackeln auch bei anderen Airlines.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Lufthansa-Chef Carsten Spohr