Brüssel fördert Geldanlage mit Öko-Garantie

Die Kommission will Anlegern Sicherheit bieten, steht aber in der Kritik, Erdgas grünzuwaschen.

"Wir brauchen massive Investitionen. Und wir brauchen private Investitionen." So umreißt ein EU-Beamter die Motive für das jüngste Maßnahmenpaket im Finanzsektor, das die Brüsseler Behörde am Dienstag vorstellte. Es geht um die Förderung grüner Investments in großem Stil.

Ohne die Bereitschaft privater Anleger, Geld in grüne Technologien zu stecken, kann Europa seine Klimaziele nicht erreichen. Und die sind ambitioniert. Bis 2055 will die Union klimaneutral wirtschaften. Innerhalb der nächsten zehn Jahre müssen 55 Prozent der Treibhausgasemissionen (im Vergleich ...