Brüsseler Corona-Wiederaufbauplan nimmt Gestalt an

Der Plan der EU-Kommission zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise nimmt langsam Gestalt an. Informierte Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel einen Bericht der "Financial Times" (FT) vom Montag über Größenordnung und Verwendung des geplanten Programms.

