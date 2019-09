Bulgarin Georgieva steht als neue IWF-Direktorin fest

Die Kür der Bulgarin Kristalina Georgieva (Georgiewa) zur neuen Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) steht de facto fest. Außer Georgieva gibt es keinen anderen Kandidaten für den Posten, wie der IWF am Montag in Washington mitteilte. Die Bewerbungsfrist war am Freitag abgelaufen.

