China droht bei US-Zöllen mit Auflösung von Handelsabkommen

Nach einem Gespräch zwischen dem chinesischen Vize-Premierminister Liu He und US-Handelsminister Wilbur Ross hat China ein deutliches Warnsignal an die USA abgegeben. Sollten die USA angedrohte Zölle auf chinesische Importe erlassen, werde ein Handelsabkommen über das beide Regierungen derzeit verhandeln "nicht in Kraft treten", berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag.

SN/APA (AFP)/ANDY WONG China will US-Zölle verhindern