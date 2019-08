China droht mit Gegenmaßnahmen bei neuen US-Zöllen

China will auf die von den USA im Handelsstreit angedrohten höheren Zölle mit Gegenmaßnahmen reagieren. Das amerikanische Vorgehen verstoße gegen den Konsens, den die Staatschefs beider Länder erzielt hätten, begründete das Finanzministerium am Donnerstag in Peking. Damit sei der richtige Weg zur Beilegung der Handelsstreits verlassen worden.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trump droht China - China droht den USA