China kündigt schnellere Öffnung der Wirtschaft an

China will seine Wirtschaft rascher für ausländische Unternehmen und Investoren öffnen. Ministerpräsident Li Keqiang sagte am Dienstag beim World Economic Forum in der chinesischen Hafenstadt Dalian, die Deckelung von Beteiligungen ausländischer Firmen im chinesischen Finanzsektor solle schon 2020 und damit ein Jahr früher als bisher geplant gelockert werden.

SN/APA (AFP)/FLORENCE LO Regierungschef Li Keqiang