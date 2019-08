China kündigt weitere Vergeltungszölle auf US-Waren an

Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. China kündigte am Freitag Gegenmaßnahmen zu den jüngsten Zollplänen der USA an. Die Regierung in Peking will auf amerikanische Waren im Wert von etwa 75 Milliarden Dollar (knapp 68 Mrd. Euro) neue Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent erheben, wie das Handelsministerium bekanntgab.

SN/APA (AFP)/PAUL J. RICHARDS/ED JO Die Regierungsspitzen der Konfliktländer: Trump und Xi Jinping