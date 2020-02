China lässt weitere Strafzölle auf US-Produkte fallen

China befreit ab 28. Februar insgesamt 65 US-Waren von Strafzöllen. Dazu gehören Flugzeugteile und medizinische Ausrüstung, kündigte das Finanzministerium am Freitag in Peking an. Der Schritt ist Teil des zwischen beiden Ländern vereinbarten ersten Abkommens zur Beilegung des Handelsstreits, in dem sich die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte gegenseitig mit Strafzöllen überzogen haben.

SN/APA (AFP/Symboldbild)/- China kommt seinen Verpflichtungen nach