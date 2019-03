China legt Boeing-Modell nach Äthiopien-Absturz auf Eis

Nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien dürfen einem Medienbericht zufolge chinesische Fluggesellschaften vorerst keine Maschinen des Typs Boeing 737 Max mehr einsetzen. Das habe die chinesische Luftfahrtaufsicht CAAC angeordnet, berichtete das Magazin "Caijing" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen seien etwa 60 Flugzeuge dieses Typs.

Bei dem Unglück in Äthiopien kamen alle 157 Menschen an Bord ums Leben. Es ist bereits der zweite Absturz einer Maschine dieses erst seit 2017 ausgelieferten Boeing-Modells 737 Max 8 binnen fünf Monaten. Am 29. Oktober 2018 war ein Jet kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt.

Der US-Flugzeughersteller verschob indes die für Mittwoch geplante Vorstellung seines Ultralangstreckenfliegers 777x. Man konzentriere sich nach dem Absturz der Maschine vom Typ 737 Max 8 darauf, die betroffene Fluglinie zu "unterstützen", hieß es am Sonntagabend (Ortszeit) zur Begründung. "Wir suchen nach einer Gelegenheit, um das neue Flugzeug in der näheren Zukunft der Welt vorzustellen." Ein Sprecher präzisierte aber, dass es keinerlei Verzögerung bei der Auslieferung der 777x gebe. Mehrere Fluglinien, darunter die AUA-Mutter Lufthansa, haben die neuen Flugzeuge bereits fix bestellt.

Die 737 Max ist das neueste Modell des meistverkauften Verkehrsflugzeugs weltweit. Nach dem Erstflug im Jänner 2016 hatte der US-Flugzeugbauer vor zwei Jahren die ersten Maschinen der Version Max 8 mit besonders spritsparenden Motoren ausgeliefert. Bis Ende Jänner wurden 5.011 Maschinen bei Boeing bestellt, 350 davon sind bereits ausgeliefert.

Das Großraumflugzeug 777x, das am Mittwoch präsentiert werden sollte, setzt ebenfalls auf spritsparende Technologie. Mit der neuen Maschine sollen Ultralangstrecken wie Frankfurt - Sydney ohne Tankstopps möglich sein.

Quelle: Apa/Reuters