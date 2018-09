China: Nicht mit "Messer an der Kehle" mit USA verhandeln

China bleibt im Handelskrieg mit den USA offen für Verhandlungen, will aber nicht "mit dem Messer an der Kehle" Gespräche führen. Peking stehe Verhandlungen weiterhin aufgeschlossen gegenüber, beide Konfliktparteien müssten sich aber "mit Respekt" und auf Augenhöhe begegnen, sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Wang Shouwen fand hinsichtlich des Handelskonflikts klare Worte