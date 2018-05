China senkt Einfuhrzölle für Autos von 25 auf 15 Prozent

China will die Einfuhrzölle für ausländische Autobauer deutlich senken. Das dürfte den US-Autobauern, aber auch die deutschen Firmen wie BMW oder Daimler helfen.

Wie das Finanzministerium am Dienstag im Peking mitteilte, sollen die Abgaben für importierte Fahrzeuge vom 1. Juli an von bisher 25 Prozent auf 15 Prozent verringert werden. Für Autoteile ist eine Senkung von derzeit zwischen 8 und 25 Prozent auf 6 Prozent geplant. Niedrigere Zölle dürften US-Autobauern, aber auch deutschen Firmen wie BMW oder Daimler helfen, ihre Modelle im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz günstiger zu verkaufen. China ist der weltgrößte Automarkt und gerade für die deutschen Hersteller enorm wichtig.

Im vergangenen Monat hatte die Regierung in Peking schon angekündigt, dass internationale Autobauer bald mehr als 50 Prozent an chinesischen Zweigstellen besitzen dürfen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zwangsweise Gemeinschaftsfirmen gründen müssen, um in Chinas Automarkt mitmischen zu dürfen. Pekings Ankündigung wurde auch als weiteres Zeichen der Entspannung im seit Monaten schwelenden Handelsstreit mit den USA gewertet.

(Dpa)