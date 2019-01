China und USA legen bald Ergebnisse der Handelsgespräche vor

China und die USA haben ihre jüngste Gesprächsrunde über eine Lösung des Handelsstreits in Peking beendet. Die Ergebnisse sollen in Kürze präsentiert werden, wie das chinesische Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Die US-Seite äußerte sich positiv. Die Gespräche seien gut verlaufen, sagte Agrar-Staatssekretär Ted McKinney.

SN/APA (AFP)/STR Seit Monaten herrscht ein Handelskrieg zwischen beiden Ländern