China und USA nehmen am Dienstag Handelsgespräche auf

Die USA und China nehmen am Dienstag nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder auf. Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer werden zu den Gesprächen in Shanghai erwartet. Dort sollen sie auf eine chinesische Delegation unter Führung von Vizepremier Liu He treffen.

SN/APA (AFP/GETTY)/ALEX WONG Mnuchin soll die Gespräche führen