China und USA unterzeichnen Handels-Deal wohl binnen Tagen

China und die USA wollen ihre Teileinigung auf ein Handelsabkommen einem Medienbericht zufolge in den kommenden Tagen besiegeln. Chinas stellvertretender Ministerpräsident Liu He werde diese Woche nach Washington fliegen, um den Vertrag zu unterzeichnen, berichtete die "South China Morning Post" am Montag unter Berufung auf eine nicht näher bezeichnete Quelle.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE Lighthizer geht nach wie vor von der ersten Jännerwoche aus