China verbietet Import von Schweinefleisch aus Deutschland

Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg verbietet China den Import von Schweinefleisch aus Deutschland. Auch indirekte Einfuhren sowie der Import von Schweinefleischprodukten würden untersagt, teilten das chinesische Landwirtschaftsministerium am Samstag mit.

Deutsche Schweinefleisch-Exporte nach China und in andere Länder außerhalb der EU waren bereits zuvor gestoppt worden. Laut dem deutschen Landwirtschaftsministerium können die dafür notwendige Zertifikate wegen des Schweinepest-Falls nicht mehr ausgestellt werden.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass ein in Brandenburg aufgefundenes totes Wildschwein mit dem Virus infiziert war. Es ist der erste Fall in Deutschland.

Quelle: Apa/Ag.