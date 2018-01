China will bei Wirtschafts-Entwicklung in Arktis mitmischen

China fordert einen Anteil an Handel und wirtschaftlicher Entwicklung in der Arktis. Peking wolle mit anderen Ländern zusammenarbeiten und eine "Polare Seidenstraße" in der Arktis errichten, heißt es am Freitag seitens der Regierung. Man wolle chinesische Unternehmen ermutigen, in Infrastrukturprojekte in der Region zu investieren, erläuterte Vize-Außenminister Kong Xuanyou.

SN/dpa Die Arktis ist reich an Bodenschätzen.