China will den Müll nicht mehr

Europa muss seit heuer mehr Elektroschrott sammeln. In Asien gibt es Stopps für Importe. Wer sich nun um den Abfall kümmert.

Weltweit gibt es einen bizarren Mülltourismus. Bisher war China der größte Abnehmer für Abfall aller Art. 2017 hatte die Regierung einen weitreichenden Importstopp für Plastikmüll verhängt. Jetzt wurde der Import weiter begrenzt und umfasst nun auch Elektroschrott und Autoteile. Andere asiatische Länder, etwa Thailand, in die die Mülllieferungen daraufhin umgeleitet wurden, zogen ebenfalls die Reißleine. Und obwohl eine große Menge von Europas Müll weitgehend illegal nach Afrika geht, haben die Entwicklungen in Asien Verwerfungen auf dem globalen Müllmarkt zur Folge. Die wurden auch in Salzburg heiß diskutiert, wo die Branche den internationalen Elektrorecycling-Kongress abhielt. "Das Problem wächst: Es gibt immer mehr Elektronik, fast alles hat heutzutage einen Monitor. Bisher haben wir die Probleme einfach an andere Länder ausgelagert", sagt Jim Puckett, Leiter der NGO Basel Action Networks. "Wir müssen weniger konsumieren und eine bessere Infrastruktur in Europa aufbauen."