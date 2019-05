China will im Handelskrieg Zölle auf US-Waren anheben

Der Handelskrieg zwischen China und den USA geht in die nächste Runde. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons sollen am Freitag ab Mitternacht (18.00 Uhr MEZ) neue Strafen der Chinesen in Kraft treten. Nach Angaben des Pekinger Handelsministeriums sollen dann Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar (53,78 Mrd. Euro) angehoben werden.

SN/APA (AFP)/STR Zölle auf US-Waren werden angehoben