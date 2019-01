Chinas Exporte 2018 kräftig gewachsen

Exportweltmeister China hat seine Ausfuhren im vergangenen Jahr trotz des Handelsstreits mit den USA so kräftig gesteigert wie seit 2011 nicht mehr, Ende des Jahres ist den Exporteuren aber die Luft ausgegangen. Im Gesamtjahr wuchsen die Ausfuhren im Vergleich zu 2017 um 9,9 Prozent, teilte die Zollbehörde am Montag in Peking mit. Im Dezember schrumpften sie um 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat.

SN/APA (AFP)/STR Marktstand mit chinesischen Neujahrsartikeln