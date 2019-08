Chinas Medien warnen US-Firmen vor Rückzug

Die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump lösen in China empörte Reaktionen aus. Staatsmedien warnten vor einem unwiderruflichen Schaden für amerikanische Unternehmen. "Washington hat erneut für eine Eskalation des Streits gesorgt in der Hoffnung, dass Peking schnellstmöglich das Handtuch wirft", hieß es in einem Leitartikel der englischsprachigen Zeitung "China Daily".

