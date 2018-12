Chinas Präsident Xi kündigte weitere Öffnung an

China will nach den Worten von Staatspräsident Xi Jinping an seinem Reformkurs festhalten und sich der Welt weiter öffnen. In seiner über alle wichtigen Staatsmedien verbreiteten Neujahrsansprache sagte Xi, China werde bei seinem Reformtempo nicht nachlassen und das Tor zur internationalen Öffnung weiter aufstoßen.

SN/APA (AFP)/FRED DUFOUR Xi Jinping will Chinas Reformtempo hoch halten