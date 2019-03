Chinas Wirtschaft gewann im März überraschend an Fahrt

Chinas Wirtschaft hat im März an Fahrt gewonnen. Sowohl bei den Dienstleistern als auch in der Industrie zogen die Geschäfte an, wie aus den am Sonntag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hervorgeht. Das Barometer für die Industrie stieg unerwartet stark und lag mit 50,5 Zählern erstmals seit vier Monaten wieder über der Wachstumsschwelle.

SN/APA (AFP)/STR Für den Export bestimmte Autos am Hafen von Lianyungang