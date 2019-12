Chinesische Verbraucher offener für E-Autos als Europäer

Elektro-Autos finden in China weit mehr Anklang als in Europa und den USA. Mehr als 90 Prozent der Chinesen ziehen den Kauf eines solchen Fahrzeugs in Betracht, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Beratungsagentur OC&C unter 2.000 Verbrauchern ergab. In den USA sagt nur jeder Zweite, dass sein nächstes Auto einen elektrischen Antrieb haben könnte.

SN/APA (AFP)/STR Chinesische Konsumenten sind an E-Autos interessiert