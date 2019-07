Chinesischer Konzern Huawei streicht Jobs in den USA

Der chinesische Netzwerkausrüster und Handy-Hersteller Huawei will einem Zeitungsbericht zufolge in den USA Hunderte Mitarbeiter entlassen. Betroffen seien Angestellte der auf Forschung und Entwicklung spezialisierten Tochterfirma Futurewei Technologies, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Der chinesische Konzern will US-Mitarbeiter entlassen