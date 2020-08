Citigroup will irrtümliche Millionen-Überweisung zurück

Die US-Großbank Citigroup will nach einer Fehlüberweisung den Hedgefonds Brigade Capital Management gerichtlich zur Rückgabe von rund 175 Mio. Dollar (147,6 Mio. Euro) zwingen. Im Gegensatz zu vielen anderen Empfängern der irrtümlichen Überweisung weigere sich Brigade seinen Anteil zurückzuerstatten, argumentierte Citigroup in der bei einem New Yorker Gericht eingereichten Klage.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/Brian Ach Citigroup wollte eigentlich nur Zinsen überweisen