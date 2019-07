Citroën benennt sich in Werbung für Deutsche in "Zitrön" um

Der französische Autobauer Citroën sorgt mit einer Werbeidee für Lacher - auf Kosten des "Lieblingsnachbarn" Deutschland. In einem Video verkündet Deutschland-Chef Wolfgang Schlimme: "Citroën wird dieses Jahr 100 Jahre alt - 100 Jahre, in denen sich die Menschen in Deutschland daran versuchen, unseren Namen richtig auszusprechen." Nun soll sich das ändern: "Aus Citroën in Deutschland wird Zitrön".

SN/APA (AFP)/GUILLAUME SOUVANT Seit vielen Jahren tun sich Deutsche mit dem Namen "Citroën" schwer