Die Autoabgase in Europa sollen massiv sinken. Eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten.

In der EU sollen bis 2030 deutlich klimafreundlichere Autos unterwegs sein. Neue Pkw sollen dann im Flottendurchschnitt um 37,5 Prozent weniger Kohlendioxid (CO 2 ) ausstoßen als 2021. Darauf haben sich die EU-Staaten, das Europaparlament und die EU-Kommission am Montagabend unter Vorsitz von Umweltministerin Elisabeth Köstinger nach zehn Stunden Verhandlungen geeinigt.