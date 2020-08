Coca-Cola will Tausende Stellen streichen

Der US-Getränkehersteller Coca-Cola will im Zuge einer großen Neuorganisation seiner Geschäfte Tausende Stellen streichen. Dabei setzt Coca-Cola zunächst auf Freiwilligkeit, teilte das Unternehmen am Freitag in Atlanta mit. In einem ersten Schritt sollen bis zu 4.000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten sowie Kanada und Puerto Rico Abfertigungspakete unterbreitet werden.

