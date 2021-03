Corona - Großbritannien verlängert Job-Schutzprogramm

Großbritannien will wegen der andauernden Pandemie das Programm zum Schutz von Arbeitsplätzen verlängern. Die Hilfen in Höhe von 80 Prozent des Gehalts sollen weitere fünf Monate bis Ende September laufen, heißt es in im Voraus veröffentlichten Auszügen aus seiner Budgetrede vom Mittwoch. Auch Selbstständige sollen mehr Unterstützung erhalten.

