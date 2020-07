Corona-Krise beflügelt Amazon: Quartalsgewinn verdoppelt

Amazon profitiert weiter vom Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie: Im zweiten Quartal schoss der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 40 Prozent auf 88,9 Milliarden Dollar (75,82 Mrd. Euro) in die Höhe, wie der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte. Der Gewinn betrug 5,2 Milliarden Dollar, im Jahresvergleich ist das etwa einer Verdopplung.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Onlinehändler Amazon hat derzeit gut lachen