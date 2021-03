Corona-Pandemie setzt Saudi Aramco zu

Niedrigere Ölpreise und eine im Zuge der Corona-Pandemie gesunkene Nachfrage haben dem staatlichen saudi-arabischen Ölriesen 2020 zugesetzt. Der Nettogewinn sank nach Angaben des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 44 Prozent auf umgerechnet 41,2 Milliarden Euro.

Der Staatskonzern war Ende 2019 an die Börse gegangen - es war der größte Börsengang aller Zeiten. Der Ölgigant legte einen glänzenden Start hin, bereits kurz nach Handelsbeginn an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad stieg der Kurs der Aktie um zehn Prozent - das ist der höchste Wert, der an einem einzelnen Handelstag erlaubt ist.

Zwischenzeitlich erreichte Saudi Aramco einen Börsenwert von 1,88 Billionen Dollar und galt damals als wertvollstes Unternehmen der Welt, wurde aber später vom iPhone-Hersteller Apple abgelöst.