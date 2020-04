In der Coronakrise stützen die Staaten Unternehmen mit Geldern in Milliardenhöhe. Ist der Neoliberalismus am Ende? Zwei Experten antworten aus unterschiedlichen Perspektiven: Der eine ist Stephan Schulmeister, wortgewaltiger Kritiker des Neoliberalismus. Der andere Lukas Sustala, stellvertretender Direktor der renommierten liberalen Denkfabrik Agenda Austria.

SN/apa (archiv/epa)