Coronapandemie stürzt den Luxusgütermarkt in die Krise

Exklusive Uhren, Schmuck und teure Markenkleider finden in Zeiten von Corona kaum mehr Käufer. Die Pandemie habe die Hersteller von Luxusgütern weltweit in eine tiefe Krise gestürzt, schreibt das Beratungsunternehmen Bain&Company am Donnerstag. Der Markt werde sich nur langsam davon erholen.

SN/APA (AFP)/KARIM JAAFAR In der Pandemiekrise sind andere Sachen wichtig