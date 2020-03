Saudi-Arabien zettelt einen Preiskrieg um den Ölpreis an, der in den Keller fällt. Und an den Aktienmärkten schlägt die Unsicherheit über die Folgen des Coronavirus für die Wirtschaft in Panikverkäufe um. Wie geht es weiter?

SN/ap Angesichts der Turbulenzen an den Märkten ist es schwer, den Durchblick zu behalten.