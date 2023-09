Country Garden wendet offiziellen Zahlungsausfall vorerst ab

Wenige Stunden vor Ablauf der Nachfrist hat die strauchelnde chinesische Immobilienfirma Country Garden einem Insider zufolge zunächst verpasste Zahlungen nachgeholt. Der chinesische Konzern habe den Haltern zweier Dollar-Anleihen insgesamt 22,5 Millionen Dollar (20,8 Mio. Euro) überwiesen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Ursprünglich war der Betrag am 6. August fällig gewesen.

Ein Wohnkomplex des chinesischen Bauträgers Country Garden in Nanjing

Da der größte chinesische Immobilienentwickler die Zahlung aber noch innerhalb der am Dienstag auslaufenden Nachfrist geleistet habe, gilt er offiziell nicht als säumiger Zahler. Dies dämpft die Sorge vor einem Zusammenbruch der Firma, die den ohnehin kriselnden chinesischen Immobiliensektor und die schwächelnde weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft insgesamt in Schwierigkeiten bringen könnte. Country Garden war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Zudem schlug der Konzern den Haltern acht weiterer Bonds vor, die Rückzahlungen im Volumen von umgerechnet insgesamt 1,4 Mrd. Dollar um drei Jahre zu verschieben. Dies ergab sich aus Unterlagen, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Die Schuldtitel werden eigentlich 2023 und 2024 fällig. Auch zu diesem Thema war Country Garden für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Am Wochenende hatte sich der Immobilienentwickler nach einigem Hickhack mit anderen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist einer am vergangenen Samstag fälligen Anleihe geeinigt. Damit wendete er einen Zahlungsausfall in letzter Minute ab.

Country Garden sitzt auf einem umgerechnet 178 Mrd. Euro hohen Schuldenberg. Allein in den kommenden zwölf Monaten werden Verbindlichkeiten im Volumen von fast 14 Mrd. Euro fällig. Dem stehen Barmittel von weniger als 13 Mrd. Euro gegenüber.