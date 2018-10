CSU im Tief, Wirtschaft im Hoch

Bayerns Wirtschaft steht robust da - Österreichs Unternehmen profitieren davon besonders stark.

Politisch ist in Bayern nach der Landtagswahl kein Stein auf dem anderen geblieben, die bayerische Wirtschaft ist hingegen stabil wie ein Fels in der Brandung. An der Wirtschaft im Freistaat lag es jedenfalls nicht, dass die CSU von den Wählern eine kräftige Abfuhr erhielt, darin sind sich Beobachter einig. Das Thema kam im Wahlkampf auch fast nicht vor. "Wirtschaftlich steht das Land ausgezeichnet da", sagt der Vertreter von Österreichs Außenwirtschaft in Bayern, Andreas Haidenthaler, das Bruttoinlandsprodukt stieg 2017 um 2,8 Prozent. Die Arbeitslosenrate ist mit 3,2 Prozent die niedrigste in ganz Deutschland, es herrsche de facto Vollbeschäftigung, sagt der Wirtschaftsdelegierte, "daran wird auch das politische Erdbeben nichts ändern".