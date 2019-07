CSU will Deutsche Bahn konkurrenzfähiger zum Fliegen machen

In der Klimadebatte hat der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine Überprüfung der Ticketpreise der Bahn angeregt. "Die Preispolitik ist grundsätzlich in Ordnung. Aber wir müssen darüber reden, auf welchen bestimmten Strecken die Bahn ihre Preise senken muss, um hier noch konkurrenzfähiger zum Flugzeug zu sein", sagte Scheuer in einem Gespräch der "Bild"-Zeitung.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Peter Gerc Bahnfahren derzeit oft teurer als fliegen