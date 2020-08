Daimler einigt sich in US-Dieselverfahren auf Vergleiche

Der deutsche Autokonzern Daimler will in den USA über 2 Milliarden Dollar zu Beilegung von Streitigkeiten im Diesel-Skandal zahlen. Für Vergleiche mit mehreren US-Behörden würden 1,5 Mrd. Dollar (1,27 Mrd. Euro) fällig, für die Beilegung einer Sammelklage von Verbrauchern etwa 700 Millionen Dollar, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die zuständigen Behörden und Gerichte müssen noch zustimmen.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Die Vergleiche kosten Daimler mehr als 2 Milliarden Dollar