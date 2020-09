Daimler legt Diesel-Verfahren in USA mit Vergleich bei

Angebliche Verstöße gegen Abgasregeln kommen Daimler in den USA teuer zu stehen. Der Autobauer legt mit einem Vergleich in Milliardenhöhe Ermittlungsverfahren der US-Behörden bei, wie das Justizministerium am Montag mitteilte. Laut Daimler wird zudem eine Sammelklage von Fahrzeugbesitzern per Vergleich beendet. Dem Konzern wurden überhöhte Abgaswerte bei rund 250.000 Dieselwagen vorgeworfen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Marijan Murat Daimler zahlt eine Milliardensumme