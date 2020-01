Daimler stöhnt unter Kosten für Dieselskandal

Beim deutschen Autobauer Daimler steigt die Rechnung des Diesel-Abgasskandals immer weiter. Nach vorläufiger Einschätzung fallen 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro zusätzlich für Verfahren wegen Vorwürfen der Abgasmanipulation von Dieselmotoren bei Mercedes-Benz Cars und Vans an, wie Daimler am Mittwoch per Pflichtveröffentlichung mitteilte.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Gewinn halbierte sich