Das Aus der Kryptobörse FTX erinnert an Wirecard

Die zweitgrößte Kryptobörse der Welt ist insolvent und entpuppt sich als Kartenhaus.

Die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX ist atemberaubend. Die Beträge, um die es geht, sind es ebenfalls. Vorigen Sonntag geriet die zweitgrößte Handelsplattform für Kryptogeld der Welt in Schieflage, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven aufgetaucht waren und Kunden fünf Milliarden Euro abgezogen hatten. Am Freitag beantragte der Gründer, der 30-jährige Samuel Bankman-Fried, in den USA Gläubigerschutz für die FTX US und seine Handelsfirma Alameda Research und gab seinen Rücktritt als Chef bekannt. Am Vorabend hatte bereits die Wertpapieraufsicht der ...