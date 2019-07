Das Mercosur-Abkommen bietet enorme Chancen und steht für die Werte der EU

Der Handelsvertrag der EU mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ist heftig umstritten. Handelskommissarin Cecilia Malmström verteidigt das Abkommen und sagt, es würden keine EU-Standards ausgehöhlt.

Ende Juni haben die EU und die vier südamerikanischen Länder des Mercosur - Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay - ein historisches Abkommen besiegelt, mit dem Handelsbarrieren beseitigt und strenge gemeinsame Regeln festgelegt werden. Wie alle Handelsabkommen bietet es Unternehmen in der EU

Absatzmöglichkeiten für ihre Waren und Dienstleistungen auf ausländischen Märkten. Das schiere Volumen lässt jedoch aufhorchen, denn in den Ländern des Mercosur leben rund 260 Millionen Menschen. Die EU hat jetzt einen privilegierten Zugang zu diesen wachsenden Märkten. Für unsere Mitbewerber bleiben die Märkte der vier Länder hingegen faktisch geschlossen, denn für sie gelten weiterhin hohe Zölle. Unseren Unternehmen bringt das Abkommen Einsparungen von mehr als vier Milliarden Euro - vier Mal mehr als das kürzlich geschlossene EU-Japan-Abkommen.

Das Mercosur-Abkommen nützt unter anderem EU-Unternehmen, die Telekommunikations-, Finanz-, Unternehmens- und Verkehrsdienstleistungen anbieten, da sie faire Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Europäische

Unternehmen können sich gleichberechtigt mit Unternehmen des Mercosur an öffentlichen Ausschreibungen in den vier Ländern beteiligen. Mehr Exporte bedeuten mehr Arbeitsplätze. Durch das Ausfuhrplus werden EU-Unternehmen expandieren und mehr Menschen einstellen können.

Jüngsten Berechnungen zufolge sichert die Exportwirtschaft die Arbeitsplätze von 36 Millionen Europäerinnen und Europäern. Allein in Österreich werden 32.000 Arbeitsplätze durch Exporte in die Mercosur-Länder gesichert. Damit kleinere Unternehmen die Zollverfahren leichter erledigen können, wird für sie ein eigenes Onlineportal mit allen wichtigen Informationen und Verfahren eingerichtet.

Auch die europäischen Landwirte müssen dem Abkommen nicht skeptisch gegenüberstehen. Dank unseren starken kulturellen und historischen Verbindungen mit Südamerika werden dort europäische Qualitätserzeugnisse besonders geschätzt. Mit dem Abkommen sinken die Zölle auf Wein, Käse, Schokolade und andere hochwertige Erzeugnisse aus der EU drastisch. Zudem werden mehr als 350 typische Bezeichnungen für Lebensmittel und Getränke, wie z. B. Steirisches Kürbiskernöl und Tiroler Bergkäse, vor Nachahmung geschützt. Damit schützen wir unser althergebrachtes handwerkliches Können und sichern die wirtschaftliche Zukunft der traditionellen Lebensmittelerzeuger in Europa.

Natürlich nehmen wir die Sorgen der Landwirte ernst, wenn sie über stärkeren Wettbewerb in sensiblen Bereichen wie der Rindfleischerzeugung klagen. Der Marktzugang für unsere Partner wird in diesen Bereichen aber nur sehr eingeschränkt erweitert, vor allem wenn man den EU-Markt insgesamt betrachtet. 99.000 Tonnen zusätzliches Rindfleisch klingen nach einer großen Menge, entsprechen aber nur einem Prozent der in Europa pro Jahr verzehrten acht Millionen Tonnen. Ähnliches gilt für Zucker und Geflügel. Außerdem enthält das Abkommen Schutzklauseln. Sie können aktiviert werden, wenn es zu einem plötzlichen Anstieg von Einfuhren kommt, die unseren Herstellern schaden. Auch das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada hat nicht zur gefürchteten Welle billiger Einfuhren geführt. Die Lebensmittel- und Getränkeausfuhren aus der EU nach Kanada sind insgesamt um sieben Prozent gestiegen.

Wir haben die Handelsgespräche mit den Mercosur-Ländern schon vor 20 Jahren aufgenommen, und inzwischen hat sich unsere Handelspolitik grundlegend geändert. Davon ist auch das jetzige Abkommen geprägt. Handel soll nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch transparent und nachhaltig sein und unseren Werten entsprechen. Unabhängig von seiner Herkunft muss das Essen, das bei uns auf den Tisch kommt, den hohen Lebensmittelstandards der EU genügen. Daran ändert auch das neue Abkommen nichts, denn es enthält das sogenannte Vorsorgeprinzip: Die EU behält sich das Recht vor, Produkte vom Handel auszuschließen, wenn ihre Sicherheit nicht eindeutig wissenschaftlich belegt ist.

Wir glauben, dass Transparenz schlussendlich zu einer besseren Politik führt. Deshalb wurden die nationalen Regierungen und die Mitglieder des Europäischen Parlaments von Anfang an über jeden Schritt informiert. Außerdem wird das Abkommen im vollständigen Wortlaut im Internet veröffentlicht, damit sich die Öffentlichkeit genau informieren kann.

Es ist ein Irrglaube, dass Handelsabkommen einzig und allein auf freien Handel aus sind. In Wahrheit sind solche Abkommen komplexe Rechtstexte mit verbindlichen Regeln darüber, wie der Handel betrieben werden muss. Das Mercosur-Abkommen ist besonders streng im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte. Allen voran haben wir die Verpflichtungen festgeschrieben, die wir mit dem Pariser Klimaschutzabkommen eingegangen sind. Darum hat Brasilien auch zugesagt, eine Fläche von zwölf Millionen Hektar Regenwald im Amazonasgebiet wieder aufzuforsten. Sollten unsere Partner ihre Versprechen nicht halten, bietet uns das Handelsabkommen wirksame Möglichkeiten, sie dazu zu bewegen. Erst letzte Woche haben wir ein Streitschlichtungsverfahren mit Südkorea gestartet, weil das Land bei den Arbeitnehmerrechten nicht die Fortschritte macht, die wir in unserem Handelsabkommen vereinbart hatten.

Zum Schluss möchte ich auf den größeren globalen Zusammenhang hinweisen. Wie wir beim G20-Gipfel in Osaka gesehen haben, sind internationale Abkommen brüchiger denn je. Einige der größten Wirtschaftsmächte glauben nicht mehr an fairen und offenen Welthandel und versuchen, das ganze System zu Fall zu bringen. Gemeinsam mit den Mercosur-Staaten haben wir stattdessen entschieden, uns vehement für fairen und offenen Handel einzusetzen - einen nachhaltigen und regelbasierten Handel und für internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel.



