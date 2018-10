Das steckt hinter der Mode

In den Textilfabriken in Asien rumort es. Wenig Lohn und schlechte Arbeitsbedingungen werden nicht mehr hingenommen.

In den heimischen Läden hebt die Herbst- und Wintermode die Einkaufslaune der Kundschaft. Doch in dem, was in der Auslage so schick glänzt, steckt viel Arbeit. Verrichtet zum Großteil in Asien, und das oft immer noch zu Löhnen, die kaum zum Überleben reichen. Zwar hat sich seit der Katastrophe von Rana Plaza, als vor fünf Jahren bei einem Brand in einer Textilfabrik in Bangladesch 1135 Menschen starben, einiges zum Besseren gewendet. "Doch zwischen Realität und Schein ist immer noch eine Kluft", sagt Gertrude Klaffenböck von der "Clean Clothes Kampagne" in Wien.