Das Weltmesser - das alles kann. Aber wer braucht das schon?

Weltmesser. Vor 130 Jahren begann in den Hosentaschen Schweizer Soldaten die Erfolgsgeschichte des Kultmessers - Spurensuche bei einer Betriebsführung in der Innerschweiz.

Typisch Schweiz. Der Weltkonzern empfängt mit Kuhglockengeläut. Über der Straße grast das Weidevieh, auf dem Dach des Hauptsitzes von Victorinox im Innerschweizer Ibach. Nahe dem Vierwaldstättersee flattern die Fahnen von zwei Dutzend Staaten: Heimatverbundenheit und Traditionsbewusstsein gepaart mit Weltläufigkeit und Modernität. "An den Gebäuden sehen Sie, wie wir gewachsen sind", sagt Hans Schorno zu Beginn der Betriebsführung und zeigt auf die verschachtelten Werkstätten, denen man ihre Baujahre vom vorigen in dieses Jahrhundert ansieht. Gesundes Wachstum. Wie die Taschenmesser in verschiedenen ...