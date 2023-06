"Der Euro bleibt der Euro" - bar und digital

Europa arbeitet an einer digitalen Währung. Sie soll Unabhängigkeit und Sicherheit bringen. Und ist doch mit Ängsten verbunden.

Europas Währung soll bald nicht nur in Scheinen und Münzen verfügbar sein, sondern auch in einer digitalen Variante.

Manchmal läuft es richtig blöd. Das mussten am Dienstag gleich drei Kommissionsmitglieder erfahren. Valdis Dombrovskis (Finanzdienstleistungen), Paolo Gentiloni (Wirtschaft) und Mairead McGuinness (Kapitalmarkt) versicherten ein ums andere Mal: "Das Bargeld bleibt erhalten." Alle Händler in der EU würden verpflichtet, Geldscheine und Münzen anzunehmen, auch wenn die Europäische Zentralbank in einigen Jahren den digitalen Euro ausgäbe. Und dann konnten sie die Frage nicht beantworten, warum ausgerechnet in den Kantinen von EU-Kommission und -Rat ausschließlich mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt werden kann. Peinlich.

Dabei war das Trio angetreten, um die Rahmengesetzgebung für die Einführung des digitalen Euro vorzustellen und gleichzeitig alle Sorgen zu zerstreuen, wonach dieser das Bargeld eines Tages völlig verdrängen könnte. Auch in Österreich ist diese Angst verbreitet. Aber ist sie auch berechtigt?

Nicht, wenn es nach den Plänen der Kommission geht. Sie will Bargeld und Digital-Euro gleichstellen und beide als gesetzliches Zahlungsmittel verankern. "Das schafft Rechtssicherheit", versicherte Gentiloni. Womit dann auch die Kantinen der EU-Institutionen wohl wieder Bargeld akzeptieren müssten.

Dennoch ist der Vormarsch des bargeldlosen Zahlens nicht aufzuhalten - ob per Handy oder Bankomatkarte an der Supermarktkasse oder via PayPal oder Kreditkarte im Onlinehandel. Derzeit dominieren ausländische Zahlungsdienstleister wie eben PayPal oder Apple Pay den Markt. Mit einem digitalen Euro hingegen würde Europa laut Kommission eine unabhängige und - wegen der Umgehung vieler Gebühren - kostengünstige Variante des Zahlungsverkehrs schaffen. Zudem wäre der digitale Euro eine echte und sichere Währung - im Unterschied zu so genannten Kryptowährungen.

Dabei geht es auch um europäische Autonomie und globale Vorherrschaft. 100 Zentralanken würden derzeit an einer digitalen Variante ihrer Währungen arbeiten, sagte Dombrovskis. Der Euro sei hinter dem US-Dollar weltweit das wichtigste Zahlungsmittel. "Da können wir es uns nicht leisten, hinterherzuhinken."

Und so soll der "Digi-Euro" funktionieren: Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt ihn aus - genauso wie Scheine oder Münzen. Und die Kunden verwenden ihn wie Bargeld direkt über ein Konto oder eine elektronische Geldtasche auf dem Handy. Sie bezahlen daraus die Restaurantrechnung, bestellen Waren im Internet oder begleichen die Stromrechnung.

Das könnte freilich die Geschäftsbanken unter Druck bringen, die daran verdienen, dass sie Giro-, Spar- und Kreditkonten verwalten. Zu ihrem Schutz sollen Obergrenzen eingezogen werden. Die Kunden sollen nur eine bestimmte Menge der digitalen Währung über die Zentralbank horten dürfen. Die Summe steht noch nicht fest. Wie insgesamt noch sehr viele Fragen offen sind. Etwa die zentrale, ab wann der digitale Euro zur Verfügung stehen soll.

Denn der Vorschlag, den die EU-Kommission am Mittwoch unterbreitet hat, ist nur ein sehr grober Rahmen. Und auch über diesen müssen sich die Staaten und das EU-Parlament erst einigen. Die EZB wiederum muss die detaillierten Umsetzungsmodalitäten festlegen. Seit mehr als einem Jahr denkt sie darüber nach. Bis zum Oktober will sie ihre Überlegungen abgeschlossen haben. Und auch danach würde es nochmals mehrere Jahre dauern, bis der erste digitale Euro ausgegeben wird, heißt es in Frankfurt.