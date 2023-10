Designierter Klimakommissar drängt auf Kerosinsteuer

Der angehende EU-Kommissar Wopke Hoekstra will mit der "größten Absurdität" aufräumen - sofern ihn das Parlament lässt und ihn im Amt bestätigt. Das hätte nicht nur für Airlines, auch für Konsumenten Folgen: Die Ticketpreise würden steigen.

"Wenn ich mit einem Auto zur Tankstelle fahre, sind 50 bis 60 Prozent von dem, was ich an der Kasse bezahle, Steuern." Wopke Hoekstra versuchte es am Montagabend vor den Mitgliedern des Umweltausschusses des EU-Parlaments in Straßburg mit einem plakativen ...