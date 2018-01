Deutsche Arbeitslosenzahl 2017 auf Rekordtief

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Durchschnitt des Vorjahres auf 5,7 Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Im Schnitt waren 2,533 Millionen Menschen ohne Job - und damit 158.000 weniger als 2016, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Der Arbeitsmarkt entwickelte sich in Deutschland positiv