Deutsche Autoindustrie plant Bündnis zum autonomen Fahren

Die deutschen Autokonzerne und großen Zulieferer planen einem Medienbericht zufolge ein Bündnis in der Entwicklung selbst fahrender Autos. Nicht nur BMW und Daimler, sondern auch Volkswagen, Audi und Porsche sollen an einer Lösung arbeiten, berichtete das "Manager Magazin" am Mittwoch mit Verweis auf an den Gesprächen Beteiligte.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Konzerne wollen autonomes Fahren gemeinsam besprechen