Deutsche Bahn steht vor dem Streik

Die nächsten Wochen könnten für Bahnreisende in Deutschland und damit auch Pendler aus Österreich hart werden. Die Lokführer dürften für einen Streik stimmen. Sehr zum Ärger der Bahn, die mit Milliardenverlusten durch Corona kämpft.

Bahnreisende und Pendler müssen ab dieser Woche in Deutschland mit Streiks der Lokführer rechnen. Am kommenden Dienstag will der Chef der Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis einer Urabstimmung über den Arbeitskampf bekannt geben. Eine ausreichende Mehrheit der Mitglieder gilt als gesichert. Anschließend könnte es schnell zu Behinderungen im Schienenverkehr, zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen. Denn es reichen wenige stillgelegte Züge an strategisch wichtigen Punkten, um den Fahrplan großflächig durcheinanderzubringen.

Die Arbeitgeber haben kein Verständnis für das Vorgehen. "Es gibt ...